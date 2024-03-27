Из РФ в 2023 г. выдворили 42 тыс. иностранцев по решениям московских судов

Фото: Игорь Генералов/ТАСС

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Судебные органы Москвы вынесли порядка 42 тысяч решений о выдворении иностранных граждан за пределы России в 2023 году, заявил начальник столичного главка МВД Олег Баранов.

"Судебными органами вынесено порядка 42 тыс. решений о выдворении иностранных граждан и лиц без гражданства за пределы Российской Федерации. Порядка 11,5 тыс. иностранцев помещено в Центр временного содержания иностранных граждан Главного управления МВД России", - сказал Баранов на заседании в Мосгордуме, выступая с отчетом о деятельности столичной полиции в 2023 году.

По данным статистических материалов, представленных на заседании, в прошлом году на учет в Москве поставили свыше двух миллионов иностранцев. Полицейскими в отчетном периоде выявлено 224 тыс. административных правонарушений в области миграционного законодательства.

"Сотрудниками главка пересечено более 158 тыс. нарушений иностранными гражданами правил въезда или режима пребывания в РФ", - отметил Баранов.