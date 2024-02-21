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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:14

Росстат сообщил о росте цен на яйца за неделю на 0,2%

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Цены на яйца в РФ с 13 по 19 февраля повысились на 0,2%, сообщил Росстат в среду.

Таким образом, рост, едва наметившийся неделей ранее (0,05%), немного ускорился. Однако по сравнению с началом года сохраняется отрицательная динамика - на 2%.

Повысились и темпы роста цен на сахар - до 0,2% с 0,01% неделей ранее.

Росстат также сообщил, что за минувшую неделю мясные консервы для детского питания подорожали на 0,6%, сухие молочные смеси для детского питания - на 0,5%, баранина, пастеризованное молоко и печенье - на 0,4%, говядина, сливочное масло, соль, водка - на 0,3%, колбасы, творог, макаронные изделия - на 0,2%, мороженая рыба, стерилизованное молоко, сметана, сыры, хлеб - на 0,1%.

В то же время снизились цены на гречневую крупу (-0,6%), черный чай (-0,5%), сосиски, сардельки и пшено (-0,3%), маргарин (-0,2%), мясо кур, подсолнечное масло и вермишель (-0,1%).

Росстат
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