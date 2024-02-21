Птицеводы и ритейлеры не сошлись в оценках торговли яйцами в период роста цен

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Птицеводы и ритейлеры не сошлись в оценках ситуации на рынке яиц в период резкого роста цен на них.

Как заявила гендиректор Росптицесоюза Галина Бобылева на заседании комитета Госдумы в среду, цены на яйца весь 2023 год были ниже, чем в 2022 году, и только в четвертом квартале выросли. "При этом объемы производства были на уровне прошлого года, дефицита не было. Принимались оперативные меры, были обеспечены объемы производства. Не было такого, чтобы в каком-то магазине не было яйца или мяса птицы", - подчеркнула она.

В то же время оценки у торговли другие.

"Когда говорят коллеги, что не было такого, что не было яиц, это не совсем так. У нас были ситуации, когда было на полках пустовато", - заявил начальник управления по взаимодействию с региональными органами власти X5 Group Павел Шумов.

По его словам, в настоящее время "серьезного дефицита не наблюдается. "По регионам в среднем на 70-80% выполняются наши заказы по сравнению с тем, что было осенью – 40-50%", - сказал он.

Шумов также сообщил, что, несмотря на снижение закупочных и розничных цен на яйца, торговля продолжает работать с отрицательной наценкой. "В 2024 году первые семь недель мы видим снижение закупочной цены и розничной по сравнению с прошлым годом, закупочная цена снизилась на 15,8%, розничная – тоже на 15% примерно. Наценка у нас полгода примерно отрицательная, если говорить о яйце категорий С1-С2, - сказал он. - Сейчас цена закупки на уровне 127 рублей, розница – 118 рублей".

Аналогичная ситуация и на рынке мяса курицы. С начала года за семь недель закупочные и розничные цены опустились на 5,2% и на 4% соответственно. "Закупка на уровне 177 рублей (за кг - ИФ), розница – 168 рублей. Тоже наценка пока отрицательная, примерно, минус 7%, дефицита не отмечаем", - сказал Шумов.

По словам директора по взаимодействию с органами госвласти сети "Магнит" Юлии Храмайковой, ритейлер закупает яйца категории С1 в среднем по 115 рублей (за 10 штук), а продает по 113 рублей.

В то же время и птицеводы и ритейлеры едины в том, что решение проблемы заключается в том числе в подписании долгосрочных контрактов.

Этот вопрос обсуждается уже "массу лет", отметила Бобылева.

"Мы согласны с тем, что решение – долгосрочные контракты. По яйцам мы очень активно ведем эту работу. На 55 поставщиков вышли с предложением заключить такие контракты. К сожалению, положительный ответ получили только от 15 птицефабрик", - сказала Храмайкова.