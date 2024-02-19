Карантин по гриппу птиц снят на крупнейшей сахалинской птицефабрике

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Власти Сахалинской области сняли карантин на птицефабрике "Островная" в Южно-Сахалинске, где в начале февраля произошел массовый падеж птицы и выявили грипп птиц.

Соответствующий указ подписал губернатор Сахалинской области. Текст указа опубликован на официальном сайте областного правительства.

"Отменить ограничительные мероприятия (карантин) по высокопатогенному гриппу птиц на территории муниципального образования городской округ "Город Южно-Сахалинск", отдельной территории муниципального образования "Анивский городской округ" (в селах Троицкое и Новотроицкое - ИФ)", - говорится в документе.

Как сообщалось, на "Островной" 3 и 4 февраля произошел массовый падеж птицы. Пробы патматериала дали положительные результаты на вирус гриппа птиц типа "А".

С 7 февраля приостановила реализацию яиц и мясопродукции, с 9 февраля указом губернатора региона на территории Южно-Сахалинска и двух сел соседнего Анивского городского округа был введен карантин.

Пресс-служба областного правительства ранее сообщала, что в марте-апреле на предприятие завезут цыплят, чтобы "вновь сформировать стадо несушек и ориентировочно к сентябрю текущего года возобновить производство яйца". На этот период яйца будут завозить оптовыми партиями из других регионов РФ. Бройлерный цех, в отличие от яичного производства, от гриппа птиц не пострадал и в ближайшее время продолжит выпуск продукции.

АО "Птицефабрика "Островная" принадлежит Минимущества Сахалинской области. Является основным поставщиком яиц в регионе. Предприятие ежедневно производило 250 тыс. яиц.

В предыдущий раз падеж птицы на "Островной" регистрировался в ноябре 2022 года. Тогда на бройлерном производстве был зафиксирован высокопатогенный грипп птиц. Поголовье бройлеров было утилизировано. Но уже в январе 2023 года областное правительство сообщило о начале восстановления их поголовья на предприятии.