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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 01:31

Росстат отметил сокращение производства яиц в России в январе на 2%

От одной курицы было получено в среднем 26 яиц в месяц

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Российские птицеводческие предприятия в январе произвели 3,174 млрд яиц, что на 2% меньше, чем в январе прошлого года (3,239 млрд штук), сообщается в материалах Росстата.

Запасы яиц в январе были на 13% ниже прошлогодних и составили 316,2 млн штук. От одной курицы было получено, как и в январе прошлого года, по 26 яиц. Производство сократилось из-за снижения поголовья птицы - на 1,1%, до 464,981 млн голов.

Росстат также сообщает, что производство скота и птицы (на убой в живом весе) в сельхозорганизациях в январе составило 1 082,6 тысячи тонн, что на 1,6% больше прошлогоднего. В частности, крупного рогатого скота было выращено 88,2 тысячи тонн (на 7,1% больше), свиней - 456,9 тысячи тонн (на 6,4% больше), овец и коз - 1,6 тыс. тонн (на 12,3% меньше).

Надой молока увеличился на 3,7%, до 1 693,9 тысячи тонн.

Росстат уточняет, что эти показатели не учитывают статинформацию по четырем новым регионам.

Росстат
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