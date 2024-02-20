Шойгу оценил потери ВСУ за 17-18 февраля на авдеевском направлении в 2400 чел.

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Потери ВСУ на авдеевском направлении только за 17-18 февраля составили 2400 человек, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Только за последние двое суток 17-18 (февраля) - 2400. Это не наши данные, это - их данные", - сказал он на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, отвечая на вопрос о потерях ВСУ на авдеевском направлении за последнее время.

"Мы, естественно, учитываем все, что связано с теми, кого они бросили, не эвакуировали. Это больше потери", - продолжил Шойгу.

Он также напомнил, что 16 февраля украинская сторона перебросила под Авдеевку два дополнительных батальона.

"Предполагалось, что с учетом того, что там на Коксохиме (Авдеевский коксохимический завод - ИФ) девять лет, мы считали, что будем так же поступать, как поступили на "Азовстали" в Мариуполе", - добавил Шойгу.

"Но они (украинские военные - ИФ) это поняли и предпочли убежать", - сказал министр.