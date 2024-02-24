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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:17

Минобороны заявило, что после взятия Авдеевки идет наступление ВС РФ

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Российские войска после взятия города Авдеевка ведут наступление, проинформировали министра обороны РФ Сергея Шойгу в командном пункте группировки "Центр", сообщило Минобороны РФ в субботу.

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"Командующий группировкой генерал-полковник Андрей Мордвичев доложил министру обороны РФ, что в ходе операции по освобождению Авдеевки противник был отброшен с занимаемых позиций более чем на 10 километров. Российские войска продолжают наступление на своих направлениях", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

По данным министерства, Шойгу заявил об опережающем обеспечении войск группировки "Центр" всем необходимым.

Мордвичев проинформировал Шойгу, что интенсивность работы артиллерии ВСУ не снизилась, несмотря на заявления Украины о дефиците боеприпасов.

ВС РФ Минобороны РФ Авдеевка
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