Минобороны заявило, что после взятия Авдеевки идет наступление ВС РФ

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Российские войска после взятия города Авдеевка ведут наступление, проинформировали министра обороны РФ Сергея Шойгу в командном пункте группировки "Центр", сообщило Минобороны РФ в субботу.

"Командующий группировкой генерал-полковник Андрей Мордвичев доложил министру обороны РФ, что в ходе операции по освобождению Авдеевки противник был отброшен с занимаемых позиций более чем на 10 километров. Российские войска продолжают наступление на своих направлениях", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

По данным министерства, Шойгу заявил об опережающем обеспечении войск группировки "Центр" всем необходимым.

Мордвичев проинформировал Шойгу, что интенсивность работы артиллерии ВСУ не снизилась, несмотря на заявления Украины о дефиците боеприпасов.