Шойгу проинформировали о 200 украинских пленных в Авдеевке

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Около 200 украинских военных взяты в плен во время "зачистки" города Авдеевка в Донбассе, доложили министру обороны РФ Сергею Шойгу в командном пункте группировки войск "Центр".

"Мы порядка двухсот пленных уже вывели после зачистки", - приводит Минобороны РФ слова командующего группировкой "Центр" Андрея Мордвичева, он добавил, что "в ближайшие дни планируем еще около сотни пленных выковырять".

По данным министерства, Авдеевка после боев перешла под полный контроль российских войск 17 февраля.

Шойгу, между тем, заявил о необходимости гуманного отношения к пленным. "Вы слышали, что сказал Верховный главнокомандующий - гуманно, как это было всегда", - процитировали Шойгу в Минобороны РФ в субботу.