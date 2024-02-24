Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:17

Шойгу проинформировали о 200 украинских пленных в Авдеевке

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Около 200 украинских военных взяты в плен во время "зачистки" города Авдеевка в Донбассе, доложили министру обороны РФ Сергею Шойгу в командном пункте группировки войск "Центр".

В РоссииШойгу проинспектировал группировку "Центр" в зоне СВОЧитать подробнее

"Мы порядка двухсот пленных уже вывели после зачистки", - приводит Минобороны РФ слова командующего группировкой "Центр" Андрея Мордвичева, он добавил, что "в ближайшие дни планируем еще около сотни пленных выковырять".

По данным министерства, Авдеевка после боев перешла под полный контроль российских войск 17 февраля.

Шойгу, между тем, заявил о необходимости гуманного отношения к пленным. "Вы слышали, что сказал Верховный главнокомандующий - гуманно, как это было всегда", - процитировали Шойгу в Минобороны РФ в субботу.

Хроника 24 февраля 2022 года – 24 февраля 2024 годаВоенная операция на Украине
Минобороны РФ Авдеевка
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Рябков заявил, что Россия не планирует выходить из Договора по космосу

Военная операция на Украине

Шойгу проинспектировал группировку "Центр" в зоне СВО

Возгорание произошло на металлургическом комбинате в Липецке

Ракетная опасность объявлена в Курской области

ПВО сбила украинский дрон над Белгородской областью

Власти Кубани уточнили, что в регионе упал один летательный аппарат

Что произошло за день: пятница, 23 февраля

В НСПК заверили, что санкции США не помешают работе платежных сервисов в РФ

В НСПК заверили, что санкции США не помешают работе платежных сервисов в РФ

ЕС ввел санкции против глав ХМАО, Тульской, Рязанской и Пензенской областей

ЕС ввел санкции против глав ХМАО, Тульской, Рязанской и Пензенской областей

Губернатор Ростовской области заявил о срабатывании системы ПВО

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });