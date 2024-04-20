Российские военные обезвредили более 2 тыс. неразорвавшихся боеприпасов в Авдеевке

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Саперы группировки войск "Центр" обезвредили несколько тысяч неразорвавшихся боеприпасов вооруженных сил Украины в Авдеевке, сообщило Минобороны РФ.

"Более 2 тыс. неразорвавшихся боеприпасов, самодельных взрывных устройств, растяжек и скрытых мин-ловушек обезвредили военнослужащие отдельной инженерно-саперной бригады группировки войск "Центр" в Авдеевке", - говорится в сообщении.

В Минобороны отметили, что в Авдеевке специалисты инженерных войск расчищают от взрывоопасных предметов, среди которых есть и мины иностранного производства, местность и объекты гражданской инфраструктуры. Осложняют работу саперов в Авдеевке дроны-камикадзе и квадрокоптеры, применяемые ВСУ и приспособленные для сброса гранат Ф-1 и осколочных мин.

17 февраля Минобороны РФ сообщало, что после боев российская армия взяла под полный контроль город Авдеевка в Донбассе.