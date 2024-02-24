Шойгу проинспектировал группировку "Центр" в зоне СВО

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Министр обороны России Сергей Шойгу проинспектировал в зоне специальной военной операции (СВО) на Украине группировку войск "Центр", которая в ходе боев взяла под контроль город Авдеевка в Донбассе.

"В ходе работы в зоне проведения специальной военной операции министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу заслушал доклады командующего группировкой "Центр" и офицеров штаба по текущей обстановке, характеру действий противника и выполнению российскими войсками боевых задач на операционном направлении", - сообщило Минобороны РФ в субботу.

Министерство распространило кадры, на которых Шойгу летит на военно-транспортном вертолете Ми-8АМТШ вместе с начальником главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Сергеем Рудским. Его вертолет сопровождают ударные вертолеты.

На видео Шойгу проводит совещание в командном пункте группировки "Центр".

"У нас сегодня по соотношению сил преимущество на нашей стороне", - сказал Шойгу на кадрах, которые распространило Минобороны.

В сообщении министерства говорится, что в командном пункте группировки "Центр" Шойгу наградил отличившихся командиров именным огнестрельным оружием.

Министру обороны представили образцы иностранной военной техники, захваченной российскими войсками в ходе спецоперации.

Как сообщает Минобороны РФ, заместитель командующего войсками Центрального военного округа Евгений Циндяйкин обратил внимание на недостатки западного вооружения на примере бронетранспортера М113 производства США.

По его словам, у американского бронетранспортера "слабая проходимость". "Это касается практически всех европейских машин в наших условиях", - процитировало Циндяйкина ведомство.

"Если анализировать весь ряд, который стоит, получается, сталкиваемся в полном объеме со всем военно-промышленным потенциалом", - сказал Циндяйкин на видео Минобороны РФ, имея в виду западное вооружение.

"Всему миру понятно, что лучший автомат - Калашников. Нет, все равно лезут", - сказал Шойгу.