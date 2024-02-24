Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:59

Минобороны анонсировало поставки дронов с технологиями искусственного интеллекта

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Министр обороны России на совещании в командном пункте группировки "Центр" в зоне СВО заявил, что войска получат беспилотники, управление которыми осуществляется с использованием технологий искусственного интеллекта.

"Мы подошли к этому. Это становится довольно серьезным оружием", - процитировали Шойгу в Минобороны РФ в субботу.

На совещании командующий группировкой "Центр" Андрей Мордвичев сообщил, что существенно возросла эффективность применения подразделениями разведывательно-ударных и разведывательно-огневых комплексов.

"Только за последние две недели февраля ударными беспилотниками на авдеевском направлении было уничтожено более 700 различных целей противника, в том числе бронетехника, артиллерийские системы, радиолокационные средства, а также живая сила противника", - говорится в сообщении министерства.

В нем сказано, что в ходе боев за Авдеевку хорошо зарекомендовал себя комплекс разведывательных беспилотных летательных аппаратов "Орлан-30".

"Командующий группировкой Андрей Мордвичев доложил, что в соответствии с указаниями министра обороны РФ в соединениях и частях созданы штатные подразделения применения беспилотных летательных аппаратов, на вооружении которых стоят как разведывательные, так и ударные беспилотники", - говорится в сообщении ведомства.

"Министр обороны РФ поставил задачу дополнительно усилить группировку средствами радиоэлектронной борьбы прежде всего в тактическом звене", - заявили в Минобороны России.

Хроника 24 февраля 2022 года – 24 февраля 2024 годаВоенная операция на Украине
Минобороны РФ Сергей Шойгу
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Возгорание произошло на металлургическом комбинате в Липецке

Ракетная опасность объявлена в Курской области

ПВО сбила украинский дрон над Белгородской областью

Власти Кубани уточнили, что в регионе упал один летательный аппарат

Что произошло за день: пятница, 23 февраля

В НСПК заверили, что санкции США не помешают работе платежных сервисов в РФ

В НСПК заверили, что санкции США не помешают работе платежных сервисов в РФ

ЕС ввел санкции против глав ХМАО, Тульской, Рязанской и Пензенской областей

ЕС ввел санкции против глав ХМАО, Тульской, Рязанской и Пензенской областей

Губернатор Ростовской области заявил о срабатывании системы ПВО

РФ расширила список невъездных представителей евроинститутов и стран ЕС

Песков заявил, что РФ прояснит значение заявлений о заморозке Арменией участия в ОДКБ

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });