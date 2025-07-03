"Росатом" ожидает заливку первого бетона на АЭС "Пакш-2" в Венгрии в октябре-ноябре

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Заливка первого бетона на проекте АЭС "Пакш-2" в Венгрии ожидается в октябре-ноябре, сообщил журналистам глава госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.

"Если все пойдет по нашему плану, это будет октябрь-ноябрь", - ответил он на вопрос о сроках заливки первого бетона на проекте.

По его словам, Венгрия "демонстрирует желание как можно скорее войти в широкую стройку".

Лихачев также отметил, что снятие ограничений на работу Газпромбанка на проекте, о котором информировал компанию глава МИД Венгрии Петер Сийярто, "дает возможность нам двинуться вперед совершенно с другой скоростью, чем это проходило накануне".

На прошлой неделе стало известно, что американские власти продлили разрешение на транзакции в сфере атомной энергетики с подсанкционными российскими банками. Соответствующую генлицензию опубликовало OFAC (Office of Foreign Assets Control, подразделение Минфина США, отвечающее за правоприменение в области санкций). Срок ее действия - до 19 декабря 2025 года. Предыдущая версия лицензии истекала 30 июня.

Изначально эта лицензия, выпущенная в декабре 2024 года, распространялась только на Газпромбанк. Выдавая это разрешение, OFAC подчеркивало, что временное исключение из санкционного режима распространяется на проекты, запущенные до включения ГПБ в SDN List (датировано 21 ноября 2024 года). Речь может идти, например, о транзакциях, связанных с добычей/обогащением урана и производством топлива для АЭС, отмечало OFAC, обращая внимание, что в отношении новых проектов - в качестве примера приводилось строительство станции "Пакш-2" в Венгрии - лицензия не действует.

Впоследствии действие лицензии было распространено на Сбербанк , ВТБ , Совкомбанк , Альфа-банк и ряд других кредитных организаций, а также госкорпорацию "ВЭБ.РФ".

Парламент Венгрии в 2009 году одобрил расширение единственной действующей в стране АЭС "Пакш", построенной по советскому проекту, за счет возведения еще двух энергоблоков. Стоимость проекта оценивалась в 12,5 млрд евро. В 2014 году Москва и Будапешт заключили соглашение о предоставлении долгосрочного кредита в размере до 10 млрд евро на возведение АЭС.

В конце августа 2022 года Управление по атомной энергетике Венгрии выдало "Росатому" разрешение на возведение V и VI энергоблоков АЭС. А в мае 2023 года уже Еврокомиссия одобрила поправки к соглашениям о строительстве и финансировании объекта. Первый бетон на площадке АЭС ранее планировался в 2024 году.