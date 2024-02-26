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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:32

Граждане Германии осуждены заочно по делу о недостроенном заводе плазмы в Кирове

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Замоскворецкий суд Москвы заочно приговорил бывшего и действующего генерального директора немецкой инжиниринговой компании Glatt Ingenieurtechnik Райнхарда Бебера и Лутца Хайнцля к 12 годам колонии общего режима каждого по уголовному делу о хищении 3,5 млрд руб. при строительстве заводы плазмы в Кирове, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

Каждого из осужденных также оштрафовали на 1,5 млн руб. Они признаны виновными в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и покушении на особо крупное мошенничество (ст. 30 ч. 3, ст. 159 ч. 4 УК РФ).

Процесс в отношении Бебера и Хайнцля проходил заочно. Как пояснили в прокуратуре, оба подсудимых - граждане Германии и не подлежат выдаче.

Бебер и Хайнцль были заочно арестованы в России в 2015 году по делу о хищениях при строительстве завода по производству препаратов крови в Кирове. Как пояснили в суде, в деле идет речь и хищении на сумму в 3,5 млрд руб.

Завод "Росплазма" в Кирове начали строить в 2006 году. Планировалось, что предприятие будет производить препараты крови и вещества для поддержания здоровья больных гемофилией, а его мощность составит 600 тонн плазмы в год. Предполагалось, что он станет единственным в России и самым мощным в Европе.

Из-за разногласий "Росплазма" и Glatt Ingenieurtechnik GmbH, ставшей генподрядчиком, в отношении стоимости строительства работ и суммы, необходимой для его завершения, с конца 2009 года возведение завода было остановлено.

По итогам арбитражных разбирательств "Росплазме" удалось добиться взыскания с Glatt 3,5 млрд руб. в качестве необоснованного обогащения.

В 2020 году сообщалось, что завод будет передан госкорпорации "Ростех" для завершения строительства.

Германия Росплазма Glatt Киров
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