В "АвтоВАЗе" считают, что спрос на машины пока не требует стимулирования льготными кредитами

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Рост спроса на новые автомобили сейчас не требует перезапуска господдержки по линии льготного автокредитования, считает вице-президент по внешним связям и взаимодействию с акционерами АО "АвтоВАЗ" Сергей Громак.

"Сейчас, слава богу, спрос растет, поэтому в данный момент мы не видим необходимости выделять дополнительные бюджетные средства на льготное автокредитование. Но если спрос начнет как-то колебаться, опускаться вниз, то обязательно меры по льготному автокредитованию для наших граждан нужно продолжать. То есть через бюджетные средства транслировать деньги в скидку для конечных покупателей автомобилей", - сказал Громак на сессии ВЭФ-2023.

Как сообщалось, продажи Lada в РФ в августе выросли год к году в 1,8 раза, до 33,325 тыс., превысив июльский показатель текущего года на 13,4%. Такой результат продаж стал для компании лучшим с июня 2021 года - пикового месяца продаж, после которого автопроизводитель начал испытывать давление дефицита чипов. За январь-август 2023 года на российском рынке продано 206,321 тыс. Lada - вдвое больше, чем за аналогичный период 2022 года. Доля "АвтоВАЗа" на рынке РФ с начала года, как сообщала АЕБ со ссылкой на данные АО "ППК", составила 33,8% (+11,9 п.п.).

Первый замглавы Минпромторга Василий Осьмаков на полях форума "Иннопром-2023" в середине июля сообщал, что финансирование программ льготного автокредитования в РФ будет пересмотрено ближе к осени, после анализа дополнительных доходов от индексации утильсбора на автомобили. Индексация была утверждена с 1 августа. "С учетом того, что прошла индексация утильсбора, будет пересматриваться прогноз доходов дополнительных, которые возникают в связи с реализацией утильсбора. И, соответственно, будет пересчитываться, досчитываться программа поддержки автопрома. Но это произойдет где-то ближе к осени - тогда и надо будет отвечать на этот вопрос", - говорил чиновник.

На 2023 год на соответствующие программы из бюджета было выделено 5 млрд руб. В марте Минпромторг объявил о перераспределении средств внутри действующего лимита, продлив таким образом действие программ без выделения дополнительных средств.

Вице-премьер - глава Минпромторга Денис Мантуров в июле говорил в интервью "Интерфаксу", что программы льготного автокредитования будут продлены в 2023 году и сохранятся в 2024 году.

На прошлой неделе Мантуров сообщил о перезапуске программ льготного автолизинга, которые были дофинансированы с 2 млрд руб. на дополнительные 7,8 млрд руб. в текущем году.