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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:31

Володин назвал опасными для Франции слова Макрона об отправке войск НАТО на Украину

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Председатель Госдумы Вячеслав Володин подверг критике заявление президента Франции Эммануэля Макрона, в частности, о возможности отправки войск НАТО на Украину.

"Чтобы сохранить личную власть, Макрон не придумал ничего лучше, чем разжечь третью мировую войну. Его инициативы становятся опасными для граждан Франции", - написал Володин в среду в своем телеграм-канале.

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Он также отметил, что "прежде чем выступать с такими заявлениями, Макрону правильно вспомнить, чем это закончилось для Наполеона и его солдат, более 600 тысяч из которых остались лежать в сырой земле".

По словам Володина, ряд громких заявлений Макрона, среди которых слова о возможности отправки войск НАТО на Украину, привели в ужас жителей Франции и руководителей ряда европейских государств.

"За время президентства у Макрона, откровенно говоря, мало что получается", - добавил спикер Госдумы.

Макрон на днях заявил, что не следует исключать возможность отправки военнослужащих из западных стран на Украину. При этом он подчеркнул, что на данный момент среди европейских стран консенсуса по этому вопросу нет.

Вячеслав Володин Франция Эммануэль Макрон НАТО Украина
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