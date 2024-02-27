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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:31

Писториус не в курсе, как у Макрона появилась идея об отправке войск на Украину

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Министр обороны ФРГ Борис Писториус признал, что не знает, что побудило президента Франции Эммануэля Макрона заявить о возможности отправки военнослужащих из западных стран на Украину, и предположил, что таким образом французский лидер просто хотел призвать другие страны к обсуждению этого вопроса, сообщает во вторник агентство EFE.

"Я не знаю, что послужило толчком для этого. (...) Думаю, президент Макрон хотел предложить нам пищу для размышлений", - отметил Писториус на совместной пресс-конференции с главой Минобороны Австрии Клаудией Таннер.

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Писториус напомнил, что Германия исключает отправку немецких военнослужащих на Украину.

"Германия не имеет возможности отправить войска на Украину. Этого не может быть и не будет", - подчеркнул Писториус.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что выступает против отправки западными странами военнослужащих на Украину.

"Мы обсудили то, что изначально согласовали на двустороннем уровне, а именно, что на украинской земле не будет сухопутных войск или солдат, отправленных туда силами НАТО или европейскими странами", - отметил Шольц.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не следует исключать возможность отправки военнослужащих из западных стран на Украину. При этом он подчеркнул, что на данный момент среди европейских стран консенсуса по этому вопросу нет.

Лидеры Великобритании, Венгрии, Польши, Австрии и некоторых других европейских стран, а также генсек НАТО Йенс Столтенберг, во вторник заверили, что никаких планов по отправке военнослужащих на Украину у них нет.

Германия Франция Украина Борис Писториус
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