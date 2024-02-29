Песков констатировал отсутствие инстинкта самосохранения у европейских политиков

Москва. 29 февраля. INTERFAX.RU - Последние заявления президента Франции Эммануэля Макрона свидетельствуют о том, что нынешние европейские политики не имеют должного понимания слова "безопасность", заявил в эфире Первого канала пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Его попросили прокомментировать слова Макрона о том, что уже нельзя исключать возможность отправки военнослужащих из западных стран на Украину, хотя пока в Европе консенсуса по этому вопросу нет

"Они, к сожалению, начинают обсуждать темы, (такие) как прямое направление воинских контингентов на Украину, которые могут нанести непоправимый урон безопасности и стабильности на континенте и привести к непоправимым последствиям. И сам тот факт, что они обсуждают это, конечно, говорит о том, что нынешнее поколение европейских политиков, наверное, не имеет должного понимания слова "безопасность", не имеет должного инстинкта самосохранения, а это чревато непредсказуемостью и абсурдными действиями. И, конечно, это все обязывает нас быть начеку", - сказал Песков.

27 февраля, комментируя эти же заявления, он назвал их важным и новым элементом риторики. Он добавил, что в случае появления военных НАТО на территории Украины, нужно говорить не о вероятности, а о неизбежности конфликта.

После этого европейские лидеры, руководство НАТО и Белый дом заявили, что не рассматривают возможность отправить военных на Украину, а глава МИД Франции Стефан Сежурне заявил, что речь шла о возможной отправке военных для операций по разминированию, по обеспечению кибербезопасности, а также производству вооружений на украинской территории.