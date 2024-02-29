Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 07:56

Песков констатировал отсутствие инстинкта самосохранения у европейских политиков

Москва. 29 февраля. INTERFAX.RU - Последние заявления президента Франции Эммануэля Макрона свидетельствуют о том, что нынешние европейские политики не имеют должного понимания слова "безопасность", заявил в эфире Первого канала пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Его попросили прокомментировать слова Макрона о том, что уже нельзя исключать возможность отправки военнослужащих из западных стран на Украину, хотя пока в Европе консенсуса по этому вопросу нет

"Они, к сожалению, начинают обсуждать темы, (такие) как прямое направление воинских контингентов на Украину, которые могут нанести непоправимый урон безопасности и стабильности на континенте и привести к непоправимым последствиям. И сам тот факт, что они обсуждают это, конечно, говорит о том, что нынешнее поколение европейских политиков, наверное, не имеет должного понимания слова "безопасность", не имеет должного инстинкта самосохранения, а это чревато непредсказуемостью и абсурдными действиями. И, конечно, это все обязывает нас быть начеку", - сказал Песков.

27 февраля, комментируя эти же заявления, он назвал их важным и новым элементом риторики. Он добавил, что в случае появления военных НАТО на территории Украины, нужно говорить не о вероятности, а о неизбежности конфликта.

После этого европейские лидеры, руководство НАТО и Белый дом заявили, что не рассматривают возможность отправить военных на Украину, а глава МИД Франции Стефан Сежурне заявил, что речь шла о возможной отправке военных для операций по разминированию, по обеспечению кибербезопасности, а также производству вооружений на украинской территории.

Дмитрий Песков НАТО Украина Франция Эммануэль Макрон
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Путин сказал, что Западу вместо России нужно зависимое и вымирающее пространство

Путин сказал, что Западу вместо России нужно зависимое и вымирающее пространство

Путин заявил, что Россия сама будет определять свой путь

Военная операция на Украине

Группа украинских диверсантов уничтожена при попытке высадиться в районе Тендровской косы

Сергей Иванов заявил, что призывников в зоне СВО нет и быть не может

РФ откажется от информации с западных метеоспутников

РФ откажется от информации с западных метеоспутников

В России резко растет производство жевательного табака при спаде выпуска папирос

Ракету "Союз-2.1б" на космодроме Восточный допустили к заправке

Ракету "Союз-2.1б" на космодроме Восточный допустили к заправке

Минфин задумался о защите прав добросовестных инвесторов в случае деприватизации

Новак допустил отмену запрета экспорта бензинов в случае насыщения рынка

Новак допустил отмену запрета экспорта бензинов в случае насыщения рынка

"Роскосмос" сообщил о контроле за утечкой воздуха с МКС

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });