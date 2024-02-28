Ведомствам предложено к апрелю определиться с нормой мышьяка в рыбе

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Росрыболовству и Роспотребнадзору к 1 апреля предложено прийти к компромиссу по вопросам определения допустимого уровня содержания мышьяка в рыбопродукции. Об этом сообщил губернатор Мурманской области и председатель рабочей группы по обеспечению транспортно-логистического и социально-экономического развития Арктической зоны РФ Андрей Чибис.

Тема содержания мышьяка в рыбопродукции стала одним из вопросов в повестке заседания рабочей группы в Москве в среду.

"Речь идет о том, чтобы открыть российский рынок для тех, кто добывает краба, рыбу сегодня, и дать жителям нашей страны больший объем рыбы на прилавках или не дать", - сказал Чибис.

Он подчеркнул, что действующие российские нормативы не делают разницы между мышьяком органического, неопасного для человека, происхождения и неорганического. В результате наличие мышьяка в рыбопродукции становится "запретительным барьером для реализации и потребления этой продукции".

Как заявил замруководителя Росрыболовства Василий Соколов в ходе заседания рабочей группы, попытка решить эту проблему "скоро отпразднует 15-летний юбилей".

Сейчас на российском берегу рыбаки обязаны сдавать продукцию в аккредитованные лаборатории. При выявлении превышения уровня мышьяка вся продукция должна подлежать уничтожению, подчеркнул Соколов. В результате российскую рыбу "с удовольствием покупали в Канаде, США, Японии, Корее и потом в Китае, но на российский рынок она поступать не могла".

По его словам, для решения проблемы уже разработана приборная база и методика, по которой определяется уровень содержания мышьяка в рыбной и крабовой продукции, а также его происхождение – органическое или неорганическое.

Замруководителя Росрыболовства отметил, что метод атомно-абсорбционной спектроскопии для определения мышьяка получил одобрение Национального центра безопасности продукции водного промысла и аквакультуры. В свою очередь Федеральный исследовательский центр питания, биотехнологии и безопасности пищи подтвердил, что органический мышьяк не несет угрозы для здоровья человека.

Выступившая на заседании рабочей группы замдиректора департамента по вопросам качества пищевой рыбной продукции Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии Любовь Абрамова также подтвердила, что методика определения мышьяка и его происхождения прошла успешные испытания.

Генеральный директор Союза рыбопромышленников Севера Константин Древетняк отметил, что из-за нерешенного вопроса по мышьяку ставится под угрозу освоение квот на водные биологические ресурсы Баренцева моря, так как рыбаки не могут поставлять свою продукцию на внутренний рынок и экспорт. Древетняк напомнил, что именно в Баренцевом море ресурсы распределяются Смешанной российско-норвежской комиссией по рыболовству, и в будущем возможно уменьшение российских национальных квот.

"Если так, то, господа, контролирующие чистоту всех продуктов, закройте Баренцево море. Думаю, через два дня проблема будет решена, (потому что - ИФ) она дойдет до президента", - сказал Древетняк.

Вместе с тем, Роспотребнадзор считает невозможным смягчить действующие нормативы по мышьяку. По мнению начальника управления санитарного благополучия населения Роспотребнадзора Ирины Шевкун, в России нет ни методики для определения происхождения мышьяка, ни приборной базы. Кроме того, Шевкун заявила, что не видит проблемы в данной ситуации.

"Те запросы, которые к нам поступали от ряда субъектов Российской Федерации, они единичны. То есть глобальной потребы в Российской Федерации нет", - сказала она на заседании рабочей группы.

Ранее, в июне 2023 года, глава Росрыболовства Илья Шестаков и губернатор Мурманской области отмечали, что рыбаки ждут урегулирования вопроса о содержании мышьяка органического происхождения в рыбной продукции для поставок на рынок РФ.

По данным Шестакова, уже разработана методика, и осталось внести изменения в соответствующее решение Евразийской экономической комиссии.

По информации Союза рыбопромышленников Севера, приведение к мировым стандартам российских требований по содержанию мышьяка в рыбе и рыбной продукции, в частности, крабов и креветок, позволит промысловым компаниям России поставлять улов на внутренний рынок.

О необходимости урегулировать требования к содержанию мышьяка в рыбопродукции также высказывалась вице-премьер Виктория Абрамченко.

Она отмечала, что "необходимо гармонизировать требования к рыбной продукции по мышьяку в соответствие с мировыми стандартами и научными исследованиями, чтобы наши рыбопромышленники могли беспрепятственно поставлять продукцию на внутренний рынок и развивать отрасль".