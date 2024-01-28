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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:17

Иран вывел на орбиту три спутника одновременно

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Иран совершил успешный запуск трех спутников одновременно, они выведены на орбиту Земли на высоты от 450 км до 1,1тыс. км, сообщает Press TV.

"Спутники "Мехда", "Кейхан-2"и "Хатеф-1" запущены в воскресенье с пусковой платформы в космическом центре имени имама Хомейни в провинции Семнан. Ракета-носитель "Симорг" ("Феникс") разработана специалистами иранского министерства обороны", - передает телеканал.

Он отмечает, что "Мехда" - это исследовательский спутник, весом в 32 килограмма, разработанный и испытанный иранским Исследовательским космическим центром. "Кейхан-2" и "Хатеф-1" - наноспутники, разработанные компанией "Иранская электронная промышленность", которая находится в ведении министерства обороны страны. Вес этих спутников не превышает десяти килограммов.

Телеканал напоминает, что на прошлой неделе аэрокосмические силы Корпуса стражей Исламской революции вывели на орбиту спутник "Сорайя" с использованием ракеты-носителя "Каем 100".

Иран
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