Ракету "Союз" со спутником "Метеор-М" установят на старте Восточного 26 февраля

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Ракету-носитель "Союз-2.1б" с гидрометеорологическим спутником "Метеор-М" № 2-4, старт которой запланирован на следующей неделе, вывезут и установят на стартовом столе космодрома Восточный в понедельник, сообщили в "Роскосмосе".

Отмечается, что специалисты космодрома в воскресенье выполнили общую сборку ракеты "Союз-2.1б" с аппаратом "Метеор-М" № 2-4 и 18 российскими и зарубежными попутными малыми спутниками.

Пуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат", космическим аппаратом "Метеор-М" № 2-4 планируется 29 февраля в 08:43 по Москве.