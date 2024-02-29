Мурашко заявил о 30-процентном снижении новых случаев ВИЧ-инфекции в РФ за 5 лет

Москва. 29 февраля. INTERFAX.RU - Количество новых случаев ВИЧ-инфекции в России за пять лет снизилось почти на треть, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"За пять лет на 30% снизилось число новых случаев ВИЧ-инфекции, а охват населения скринингом на нее вырос на 13% за 10 лет", - сказал Мурашко в ходе приветствия на II Российском конгрессе по медицинской микробиологии и инфектологии.

Министр сообщил, что заболеваемость туберкулезом снизилась более, чем на 50%, а смертность от него - более чем на 70% за последние 10 лет.

Мурашко отметил прогресс в области развития и применения современных методов диагностики. За последние несколько лет было модернизировано 144 лаборатории в субъектах России, закуплено более 6 тыс. единиц современного диагностического и медицинского оборудования.