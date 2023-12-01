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Роспотребнадзор отметил, что в РФ удалось резко снизить передачу ВИЧ от матери к ребенку

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Передачу ВИЧ-инфекции от матери к ребенку удалось резко снизить в России, за весь период наблюдения инфицировалось 5,1% детей из 244 тыс. рожденных от ВИЧ-инфицированных матерей, в 2022 году ВИЧ был подтвержден лишь у 1,1% новорожденных, сообщили журналистам в Роспотребнадзоре.

Кроме того, как заявили в Роспотребнадзоре, с целью раннего выявления у людей ВИЧ-инфекции в стране ежегодно увеличивается число граждан, проходящих обследование на ВИЧ. В 2022 году было обследовано более 45 млн образцов крови граждан России, что почти на 11% больше, чем в 2021 году.

Всего же в мире, по экспертным оценкам, к концу 2022 году 85,6 млн человек были заражены ВИЧ и 40,4 млн человек умерли от заболеваний, связанных со СПИДом. Только в 2022 году заразились ВИЧ более 1,3 миллиона жителей планеты.

В Роспотребнадзоре отметили, что ведомство проводит масштабную работу, направленную на противодействие распространению этого заболевания на территории России.

"Вакцины, предупреждающие заражение ВИЧ, пока не разработаны, но применяемая в настоящее антиретровирусная терапия (АРТ) позволяет контролировать и предотвращать передачу ВИЧ", - добавили в ведомстве.

1 декабря ежегодно отмечается Всемирный день борьбы со СПИДом. Его целью является повышение глобальной осведомленности о ВИЧ/СПИДе, оказание поддержки людям, живущим с ВИЧ (ЛЖВ) и объединение усилий в борьбе с распространением заболевания.

Роспотребнадзор
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