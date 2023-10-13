Число заразившихся ВИЧ в РФ за 40 лет превысило 1,5 млн, из них 450 тыс. умерли

Экономический ущерб от распространения вируса в 2022 году составил 250 млрд руб.

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Число заразившихся ВИЧ в России за 40 лет с момента распространения инфекции превысило 1,5 млн человек, из них 450 тысяч умерли, сообщил руководитель специализированного научно-исследовательского отдела эпидемиологии и профилактики СПИД ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский.

"К сожалению, вирус продолжает распространяться в России. Мы считаем, по нашим данным, где-то он уже 40 лет как минимум распространяется - это первые больные, которые приехали в Россию в 1981-1982 годах. За это время 1,5 млн россиян заразились ВИЧ, сейчас уже больше, данные этого года показывают. И больше 450 тыс. из них умерли", - сказал Покровский, выступая на научно-практической конференции, посвященной 60-летию ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора.

Он уточнил что экономический ущерб от распространения ВИЧ в 2022 году составил более 250 млрд рублей. "За год на 50 млрд ущерб вырос по сравнению с 2021 годом", - отметил Покровский.

"Распространение продолжается (...) от него не выздоравливают и лечение только предотвращает развитие тяжелых форм", - добавил он.