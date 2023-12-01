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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:55

Около 30 тыс. новых случаев ВИЧ выявлено в РФ за первые шесть месяцев 2023 г.

Около 30 тыс. новых случаев ВИЧ выявлено в РФ за первые шесть месяцев 2023 г.
Экспресс-тестирование на ВИЧ
Фото: URA.RU/ТАСС

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - За первые шесть месяцев 2023 года в России выявлено около 30 тысяч новых случаев инфицирования ВИЧ, за тот же период 15 тысяч ВИЧ-инфицированных скончались от вируса и других причин, сообщил руководитель специализированного научно-исследовательского отдела эпидемиологии и профилактики СПИД ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский.

Как заявил Покровский на онлайн-семинаре по профилактике ВИЧ "Школа профилактики "Откровенно о ВИЧ" в пятницу, "эти цифры довольно неприятные, ситуация остается достаточно серьезной".

Он сообщил, что, по данным на 30 июня 2023 года, в России проживали почти 1 млн 189 тыс. людей с ВИЧ-инфекцией. Всего с 1987 года "было зарегистрировано 1 млн 664 тыс. людей, у которых были выявлены антитела к ВИЧ с подтверждением в иммунном блоке, что считается международно-признанным критерием диагноза, причем это не исследования (количество проведенных тестирований), а конкретные люди, которых удалось идентифицировать". За весь период наблюдения за ВИЧ в РФ умерли 475 тыс. инфицированных.

Согласно данным презентации, представленной Покровским во время выступления, средний возраст умерших от ВИЧ в России составляет 37 - 43 года.

Вадим Покровский ВИЧ Роспотребнадзор
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