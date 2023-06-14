От отравления суррогатным алкоголем в РФ в июне погибли 35 человек, пострадали свыше 100

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - В России с 3 июня от отравления суррогатным алкоголем погибли 35 человек, среди которых один ребенок, пострадали 106 человек, включая пятерых детей, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко во время пленарного заседания Госдумы в среду.

Ранее сообщалось, что в Ульяновской, Самарской, Нижегородской, Пензенской, Курганской областях, а также в Удмуртии был выявлен ряд случаев отравления алкоголем, в том числе с летальными исходами. Большинство случаев связывают с употреблением спиртосодержащего напитка самарского производства "Мистер Сидр".

Подозреваемыми по делу о массовых отравлениях проходят Дмитрий и Алексей Егоровы, которые, по данным следствия, в соучастии с сотрудником полиции Иваном Гребенкиным в мае похитили со склада ФКУ "Центр хозяйственного и сервисного обеспечения ГУ МВД России по Самарской области" 6 тонн метилового спирта.

Как считает следствие, спирт был продан Артему Айрапетяну, который осуществлял нелегальные поставки владельцу ООО "Анди" Анару Гусейнову.

В отношении Дмитрия Егорова и Гребенкина в ГСУ возбуждено уголовное дело по факту хищения спирта (п. "в" ч. 3 ст. 158 УК РФ), они признали вину. Суд арестовал обоих по 8 августа. Айрапетян взят под стражу до 4 августа включительно по обвинению по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Алексей Егоров объявлен в розыск.

Владелец "Анди" Гусейнов был задержан в Самаре и доставлен в Ульяновск, где ему предъявлено обвинение по ч.3 ст.238 УК РФ. Он арестован до 4 августа включительно.

Росалкогольрегулирование заблокировало оборот продукции ООО "Анди" (Самарская область), выпускающего "Мистер Сидр". Год назад правоохранительные органы пытались привлечь владельца к административной ответственности за нарушение правил торговли алкоголем, но суд заменил назначенное бизнесмену административное наказание со штрафа на предупреждение.