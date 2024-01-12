Лондон и Киев подписали соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Премьер Великобритании Риши Сунак и президент Украины Владимир Зеленский подписали соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности, говорится в документе, опубликованном на сайте британского правительства в пятницу.

"Великобритания и Украина решили углубить сотрудничество и партнерство, основанное на общих интересах для защиты международного права, порядка, мира и фундаментальных прав и свобод человека", - говорится в нем.

Соглашение затрагивает три основные сферы: предоставление "всеобъемлющей помощи" Украине, "предотвращение и активное сдерживание" любой формы эскалации военных действий, а также оказание поддержки Киеву для "будущей интеграции в евроатлантические институты".

В соглашении также говорится, что Лондон в случае участия Украины в оборонительных боевых действиях против России после завершения нынешнего конфликта должен будет в течение суток провести с Киевом консультации для "определения действий, необходимых для сдерживания", и Лондон "предоставит Украине быструю и существенную помощь в сфере безопасности". В документе отмечается, что стороны оставляют за собой право "изменять эти положения", чтобы, в частности, "обеспечить самый эффективный коллективный ответ на любую вооруженную атаку в будущем".

В подписанном документе также говорится, что Великобритания "будет вносить значительный вклад" в развитие ВМС Украины.

Сунак в пятницу посетил Киев, где провел переговоры с Зеленским.