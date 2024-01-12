Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:44

Лондон и Киев подписали соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Премьер Великобритании Риши Сунак и президент Украины Владимир Зеленский подписали соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности, говорится в документе, опубликованном на сайте британского правительства в пятницу.

"Великобритания и Украина решили углубить сотрудничество и партнерство, основанное на общих интересах для защиты международного права, порядка, мира и фундаментальных прав и свобод человека", - говорится в нем.

Соглашение затрагивает три основные сферы: предоставление "всеобъемлющей помощи" Украине, "предотвращение и активное сдерживание" любой формы эскалации военных действий, а также оказание поддержки Киеву для "будущей интеграции в евроатлантические институты".

В соглашении также говорится, что Лондон в случае участия Украины в оборонительных боевых действиях против России после завершения нынешнего конфликта должен будет в течение суток провести с Киевом консультации для "определения действий, необходимых для сдерживания", и Лондон "предоставит Украине быструю и существенную помощь в сфере безопасности". В документе отмечается, что стороны оставляют за собой право "изменять эти положения", чтобы, в частности, "обеспечить самый эффективный коллективный ответ на любую вооруженную атаку в будущем".

В подписанном документе также говорится, что Великобритания "будет вносить значительный вклад" в развитие ВМС Украины.

Сунак в пятницу посетил Киев, где провел переговоры с Зеленским.

Великобритания Украина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

СМИ узнали о согласии Брюсселя на уступки Венгрии в вопросе финансирования Киева

СМИ узнали о согласии Брюсселя на уступки Венгрии в вопросе финансирования Киева
Операция США и союзников против хуситов

В НАТО назвали оборонительными авиаудары по хуситам

Операция США и союзников против хуситов

СМИ узнали о рассмотрении в ЕС плана присоединения к операции против хуситов

СМИ узнали о рассмотрении в ЕС плана присоединения к операции против хуситов

В Пекине заявили о новом соглашении о прекращении огня в Мьянме

В Пекине заявили о новом соглашении о прекращении огня в Мьянме
Операция США и союзников против хуситов

СМИ сообщили об отказе стран Ближнего Востока участвовать в операции против хуситов

Инфляция в Аргентине в декабре ускорилась до максимума с 1991 г., превысив 211%

В США начали проверку в отношении Boeing из-за оторвавшейся в полете двери

Китай нарастил экспорт автомобилей в 2023 году на 64%

Операция США и союзников против хуситов

США и союзники нанесли более 60 ударов по 16 целям хуситов в Йемене

США и союзники нанесли более 60 ударов по 16 целям хуситов в Йемене
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });