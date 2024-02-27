Великобритания исключает отправку дополнительных военных на Украину

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - В Лондоне не намерены расширять военное присутствие на Украине: в этой стране находится лишь небольшая группа британских военных инструкторов, заявил представитель премьер-министра Риши Сунака. Об этом пишет Guardian.

"Если не считать небольшую группу наших военнослужащих, которая находится в стране и поддерживает вооруженные силы Украины, у нас нет планов масштабного увеличения этого контингента", - сказал он и добавил, что большое число украинских военных прошли и продолжают подготовку в Великобритании.

Лидеры ряда стран-участниц НАТО, в частности, Германии, Чехии, Польши, Венгрии, Словакии, исключили возможность отправки военных из своих стран на Украину. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что и у альянса нет таких планов.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не следует исключать возможность отправки военнослужащих из западных стран на Украину, но подчеркнул, что на данный момент среди европейских стран консенсуса по этому вопросу нет.