Главред "Новой газеты" Соколов оштрафован на 30 тыс. руб. за дискредитацию ВС РФ

Москва. 29 февраля. INTERFAX.RU - Перовский суд Москвы назначил штраф в 30 тыс. руб. главному редактору "Новой газеты" Сергею Соколову за дискредитацию ВС РФ, сообщили "Интерфаксу" в суде.

"Соколову назначено наказание в виде административного штрафа в размере 30 тыс. руб.", - сообщили в суде в четверг.

Соколов признан виновным в совершении действий, направленных на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ).

Как сообщили в "Новой газете", утром в среду Соколов был задержан сотрудниками полиции. Его доставили в ОМВД по району Вешняки, где "вручили протокол о совершении в декабре 2023 года административного правонарушения - "дискредитации ВС РФ" по факту размещения материала в телеграм-канале "Новой газеты".

В 2022 году по решению суда регистрация печатной версии "Новой газеты" в качестве СМИ была признана недействительной. Вместе с тем сотрудники издания продолжают работу.

Соколов возглавил "Новую газету" в 2023 году после того, как лауреат Нобелевской премии мира Дмитрий Муратов (признан в РФ иноагентом) покинул этот пост на время судебного разбирательства по оспариванию статуса иноагента.