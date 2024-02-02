В Петербурге нашли еще 641 кг кокаина

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - В Петербурге нашли и изъяли более 641 кг кокаина в брикетах общей стоимостью более 2 млрд рублей, сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ. Там добавили, что канал поставки наркотиков ликвидирован.

По версии спецслужбы, этот наркотик ввезли в Петербург из Латинской Америки для дальнейшего сбыта. Подозреваемые в прчастности к контрабанде задержаны и арестованы. Их количество и имена в ФСБ не назвали.

По факту возбуждено уголовное дело о незаконном обороте наркотиков в особо крупном размере (ч.5 ст. 228.1 УК).

24 января стало известно, что в Большом порту Петербурга нашли 1,2 тысячи кг кокаина в контейнере из Антверпена с мешками с кофе.

10 января таможенники нашли больше тонны кокаина в контейнере из Никарагуа.

Первый замначальника Северо-Западной оперативной таможни Павел Терентьев сообщал журналистам в конце января, что с начала 2024 года в результате работы во взаимодействии с сотрудниками УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области из незаконного оборота изъято более 2 тонн наркотиков, это рекордный объем для января. Он добавил, что в 2023 году из незаконного оборота было изъято более 2,5 тонны наркотиков. При этом Терентьев уточнил, что в 2023 году чаще всего изымался гашиш, который пытались ввезти из Европы наземным видом транспорта. Годом ранее преобладал мефедрон.