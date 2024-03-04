Суд на Ямале оставил жалобу матери Навального без удовлетворения

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Салехардский городской суд Ямало-Ненецкого автономного округа в понедельник на заседании оставил без удовлетворения жалобу матери Алексея Навального Людмилы Навальной, которую она подавала на незаконные действия, сообщили "Интерфаксу" в суде.

Ранее в суде заявляли, что жалоба была подана на "незаконные действия, решения, бездействие", не уточняя подробности.

16 февраля управление ФСИН России по Ямало-Ненецкому автономному округу сообщило на своем сайте о смерти Навального, отбывавшего наказание в ИК-3 в поселке Харп. По данным ведомства, он после прогулки почувствовал себя плохо, практически сразу потеряв сознание. Реанимационные мероприятия положительных результатов не дали. Похоронили Навального 1 марта на Борисовском кладбище Москвы.