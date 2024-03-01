ФСБ сообщила о задержании жителя ЛНР по подозрению в шпионаже

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Сотрудники Управления ФСБ по Луганской народной республике совместно с УФСБ по Балтийскому флоту и войскам в Калининградской области задержали жителя ЛНР по подозрению в шпионаже в пользу украинских спецслужб, сообщили в УФСБ по региону.

"Установлено, что житель ЛНР в целях оказания содействия украинским вооруженным формированиям осуществлял собирание сведений о местах дислокации личного состава и военной техники ВС РФ, задействованных в проведении специальной военной операции. Полученные данные он передавал лицам, действовавшим в интересах Службы безопасности Украины", - говорится в сообщении.

Против него возбудили уголовное дело по статье о шпионаже (ст. 276 УК). Он задержан. Ведется следствие.