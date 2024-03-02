Коммуникации восстановлены в пострадавших от ЧП домах в Петербурге

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Пострадавшие дома на Пискаревском проспекте в Петербурге снова подключены к газу и отоплению, сообщает пресс-служба Красногвардейского района города.

"На Пискаревском 159к2 и 161 полностью восстановлено отопление, подача воды, газа и электричества за исключением нескольких квартир в первой парадной", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что власти изучают обстоятельства ЧП в жилом доме на Пискаревском проспекте в Петербурге. В результате ЧП за медпомощью обратились 6 человек, женщина 92 лет госпитализирована.