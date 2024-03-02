В Росгвардии назвали возможной причиной ЧП в Петербурге падение беспилотника

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Происшествие на Пискаревском проспекте в Петербурге могло произойти в результате падения БПЛА, сообщает в субботу Северо-Западный округ Росгвардии.

"2 марта дежурные наряды вневедомственной охраны Росгвардии получили сообщение о происшествии, оперативно прибыли на место и совместно с экстренными службами организовали эвакуацию жителей многоквартирного дома, который получил повреждения, предположительно, в результате падения БПЛА", - сообщило ведомство.

Из дома эвакуировали около 100 человек, уточняют в ведомстве.

Ранее сообщалось, что власти изучают обстоятельства ЧП в жилом доме на Пискаревском проспекте в Петербурге, которое случилось утром в субботу.

"На месте происшествия в Красногвардейском районе работают МЧС и сотрудники силовых ведомств. Жертв нет. Частично пострадало остекление балконов двух домов. Жители пострадавших квартир эвакуированы. Возглавил оперативный штаб", - сообщил губернатор Петербурга Александр Беглов.

По данным городского комитета здравоохранения, за медицинской помощью обратились шесть человек, 92-летняя женщина госпитализирована с симптомами реакции на стресс.