НАК сообщает о шестерых убитых в боестолкновении боевиках в Карабулаке

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщает, что в результате контртеррористической операции в городе Карабулаке уничтожены шестеро боевиков.

"В результате проведенной оперативным штабом НАК в Республике Ингушетия контртеррористической операции нейтрализованы шестеро бандитов, заблокированные ранее спецназом ФСБ в одном из многоквартирных домов города Карабулак", - заявили в комитете.

По данным НАК, ночью в ходе перестрелки в доме начался пожар, и боевики попытались переместиться на другой этаж. Пожар в настоящее время потушен.

"Личности бандитов предварительно установлены. По имеющимся данным, они являлись приверженцами международной террористической организации ИГИЛ (запрещена в РФ) и были причастны к ряду преступлений террористической направленности, в том числе нападению на пост ДПС и убийству трех сотрудников полиции в марте 2023 года", - сообщили в комитете.

Трое из боевиков, в том числе главарь банды, находились в федеральном розыске.

В НАК сообщили, что потерь среди сотрудников сил правопорядка и пострадавших среди гражданского населения нет.

"В ходе осмотра места боестолкновения обнаружено автоматическое оружие, боеприпасы к нему, гранаты и самодельное взрывное устройство", - сообщает комитет.

Ранее сообщалось, что в некоторых районах ингушского Карабулака вводился режим контртеррористической операции (КТО) после блокирования группы боевиков.