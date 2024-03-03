Жильцов дома в Карабулаке, где проводится КТО, разместили в школе

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - В ингушском городе Карабулаке все семьи из многоквартирного дома, где укрылась группа боевиков, эвакуированы и размещены в школьном спортзале, сообщили "Интерфаксу" в мэрии Карабулака.

По словам представителя администрации, режим контртеррористической операции (КТО) в части города продолжается.

Как сообщали накануне в Национальном антитеррористическом комитете, в Ингушетии в одном из жилых зданий в городе Карабулак была обнаружена и заблокирована группа боевиков. При попытке задержания они открыли огонь. Силовики вступили в боестолкновение.

Оперштаб Ингушетии сообщал, что режим КТО был введен в части города Карабулак с 19:30 2 марта. Район ограниченный: улицы Рабочая, Осканова, Набережная и Джабагиева. Жители нескольких домов были эвакуированы.