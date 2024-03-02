Режим КТО введен в части Карабулака в Ингушетии
Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Режим контртеррористической операции введен в части города Карабулак в Ингушетии, сообщает правительство республики со ссылкой на оперштаб.
"Принято решение о проведении с 19:30 2 марта 2024 года контртеррористической операции на территории города Карабулак Республики Ингушетия. Район ограниченный: улица Рабочая, улица Осканова, улица Набережная, улица Джабагиева", - говорится в сообщении республиканского оперативного штаба.