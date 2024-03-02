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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:41

В Ингушетии боевики открыли огонь по силовикам при попытке задержания

В районе обнаружения террористов введен режим КТО

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - В Национальном антитеррористическом комитете (НАК) заявили, что в ингушском городе Карабулак идет бой с группой боевиков, планировавших преступления террористической направленности.

"В Ингушетии в ходе проведения органами безопасности оперативно- розыскных мероприятий в одном из жилых зданий в городе Карабулак была обнаружена и спецназом ФСБ заблокирована группа бандитов, вынашивающих намерение совершить резонансные преступления террористической направленности",- заявили в НАК в субботу.

В комитете добавили, что при попытке задержания боевики открыли огонь по силам правопорядка. "Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов вступили в боестолкновение с преступниками", - информирует НАК.

В НАК заявили, что в целях обеспечения безопасности граждан в районе обнаружения террористов введён правовой режим контртеррористической операции (КТО), проведена эвакуация населения.

"Обстановка контролируется оперативным штабом НАК", - подчеркнули в комитете.

НАК ФСБ Карабулак Ингушетия
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