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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 01:17

В ингушском Карабулаке снят режим КТО

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Спецоперация в Ингушетии завершена, режим КТО в городе Карабулаке отменен, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе УФСБ по республике.

"Начальником Управления ФСБ России по Ингушетии - руководителем Оперативного штаба в Республике Ингушетия полковником Шевляковым М.О. принято решение о снятии режима контртеррористической операции (КТО), действовавшего с 19 часов 30 минут 02 марта 2024 года на части территории г. Карабулака", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в Карабулаке на улицах Рабочая, Осканова, Набережная и Джабагиева приказом начальника Управления ФСБ России по Республике Ингушетия с 12 часов 45 минут правовой режим КТО и временные ограничения, действовавшие в указанный период, отменены.

Ранее Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что в результате контртеррористической операции в Карабулаке уничтожены шестеро боевиков.

"Личности бандитов предварительно установлены. По имеющимся данным, они являлись приверженцами международной террористической организации ИГИЛ (запрещена в РФ) и были причастны к ряду преступлений террористической направленности, в том числе нападению на пост ДПС и убийству трех сотрудников полиции в марте 2023 года", - сообщили в НАК.

Трое из боевиков, в том числе главарь банды, находились в федеральном розыске.

В НАК сообщили, что потерь среди сотрудников сил правопорядка и пострадавших среди гражданского населения нет.

"В ходе осмотра места боестолкновения обнаружено автоматическое оружие, боеприпасы к нему, гранаты и самодельное взрывное устройство", - информирует комитет.

Ингушетия Карабулак
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