Продажи новых легковых автомобилей в РФ в январе выросли на 77,3%

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Продажи новых легковых автомобилей в России в январе 2024 года выросли на "низкой базе" прошлого года на 77,3% по сравнению с январем 2023 года, до 80 212 штук, сообщило аналитическое агентство "Автостат" со ссылкой на данные АО "Паспорт промышленный консалтинг" (АО "ППК") - совместного предприятия агентства и оператора ЭПТС АО "Электронный паспорт".

Лидером рынка остается российская Lada, продажи которой в прошлом месяце увеличились на 26,4%, до 22 289 автомобилей, а доля - сократилась на 11,2 п.п., до 27,8%.

Второе место и лидерство среди иномарок принадлежит китайскому бренду Haval, продукция которого в январе разошлась тиражом в 9,62 тыс. машин. Далее следуют еще семь марок из Китая - Geely (8 998 шт.), Chery (8 801 шт.), Changan (4 893 шт.), Exeed (2 758 шт.), Omoda (2 668 шт.), Lixiang (1 741 шт.) и Tank (1 733 шт.) Все эти бренды показывают рост продаж в годовом выражении - наиболее скромным он был у Lada, а наиболее значительным (в 16,5 раза) - у Changan.

Десятку продаваемых марок замыкает южнокорейская Kia (1 299 шт.) - единственный из десяти популярных брендов, у которого в январе зафиксировано снижение продаж (на 43,4%).

Лидерство в модельном рейтинге сохраняет Lada Granta - автомобили этого семейства в январе были проданы в количестве 10 221 единицы, что на 14,2% меньше, чем в том же месяце прошлого года. Как отмечает "Автостат", лишь Granta в десятке моделей-лидеров снизила продажи, при этом ее доля существенно сократилась - до 12,7% с 26,3% в январе 2023 года. У Lada Vesta доля, напротив, существенно выросла на "низкой базе" январе прошлого года, когда выпуск модели ещё не был возобновлен. Сейчас Vesta занимает второе место в рейтинге продаж с результатом 5 382 шт. и самой высокой динамикой роста - в 13,5 раза.

Наиболее продаваемой иномаркой остается китайский кроссовер Haval Jolion - за январь реализовано 4 344 шт. (рост в 2,7 раза). В пятерку бестселлеров российского рынка по итогам января также попали кроссовер Geely Monjaro (3 649 шт.) и внедорожник Lada Niva Legend (3 331 шт.)