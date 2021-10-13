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Арбитраж подтвердил штраф НМТП на 45 млн руб. за вред Черному морю при погрузке угля

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Северо-Кавказского округа подтвердил правомерность действий Росприроднадзора, оштрафовавшего ПАО "Новороссийский морской торговый порт" (НМТП) на 44,56 млн рублей за экологический вред, нанесенный Черному морю, сообщили "Интерфаксу" в суде.

Решение вынесено на заседании в среду. Таким образом, суд оставил кассационную жалобу НМТП без удовлетворения.

Согласно картотеке арбитражных дел, основанием обращения ведомства в суд в мае 2020 года стал факт загрязнения акватории морского порта Новороссийск угольной пылью и угольной крошкой при осуществлении погрузки на причале N6А НМТП. Площадь акватории порта, загрязненной мусором и отходами, превысила 3,5 тыс. кв. метров. Кроме того, акватория Черного моря в районе причала N6 была загрязнена нефтепродуктами, площадь загрязнения составила 147 кв. метров.

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Росприроднадзор оценил ущерб водному объекту в 44,56 млн рублей и обратился в порт с предложением уплатить указанную сумму. Ввиду отказа НМТП возместить ущерб в добровольном порядке, ведомство обратилось в Арбитражный суд Краснодарского края. Как сообщалось в феврале, суд встал на сторону Росприроднадзора, признав расчет истца по размеру вреда верным.

Не согласившись с этим, стивидор обжаловал решение в суде апелляционной инстанции, а затем в кассационном суде. Суды оставили решение без изменения, а жалобы без удовлетворения.

Это не первое дело Черноморо-Азовского морского управления, выигранное у НМТП. В мае этого года Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд также подтвердил правомерность действий управления, оштрафовавшего НМТП на 9,2 млн рублей за экологический вред Черному морю при перегрузке угля навалом на причалах N6А и N6 восточного пирса НМТП. В октябре суд кассационной инстанции подтвердил правомерность действий Росприроднадзора.

В июле Арбитражный суд Северо-Кавказского округа подтвердил правомерность штрафа Росприроднадзора в отношении НМТП в размере 3,6 млн рублей за экологический вред.

"Новороссийский морской торговый порт" - одна из крупнейших стивидорных групп РФ. Активы холдинга расположены в Новороссийске (Краснодарский край), Приморске (Ленинградская область) и Балтийске (Калининградская область). Крупнейшим акционером НМТП является "Транснефть" - она контролирует 62% акций, государство владеет 20% акций ПАО "НМТП".

НМТП Черное море Росприроднадзор

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