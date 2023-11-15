Сбербанк присоединился к критике проекта о создании новых платежных игроков

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Сбербанк не поддержал введение института небанковских поставщиков платежных услуг (НППУ), сочтя, что это приведет к нарушению конкуренции в сфере платежных услуг в пользу компаний, которые сейчас не являются участниками финрынка.

Эту позицию вместе с другими опасениями Сбера по поводу введения НППУ в своем письме в правительство, ЦБ и председателю профильного комитета Госдумы Анатолию Аксакову изложила АНО "Цифровая экономика". "Интерфакс" ознакомился с документом.

Помимо Сбербанка, свои замечания к готовящемуся пакету законопроектов представил и Ozon. Ранее с критикой проекта выступали Ассоциация банков России (АБР) и Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) и Министерство экономического развития.

Конкуренция и издержки

Банк России в январе 2022 года сообщил о подготовке поправок в законодательство, которые позволят не только банкам, но и финтех-компаниям, нефинансовым организациям, а также небанковским финансовым организациям (страховым, брокерским и микрофинансовым компаниям) оказывать платежные услуги. По мнению ЦБ, появление института НППУ приведет развитию конкуренции на платежном рынке и сократит стоимость платежей для граждан.

Согласно законопроекту, предполагается появление нескольких типов ННПУ. Первый тип сможет заниматься только инициированием переводов по поручению клиентов, их чистые активы должны быть не менее 5 млн рублей. Полномочия НППУ второго типа, помимо инициирования, предусматривают также осуществление платежей с открытием электронных кошельков. При этом чистые активы у них должны быть выше - не менее 50 млн рублей.

Сбербанк в своем письме отмечает, что появление новых игроков на платежном рынке является необоснованным, так как их функции уже выполняют специально регулируемые организации. Например, сейчас функционал небанковских поставщиков платежных услуг первого типа выполняют операторы информационного обмена. На начало октября в реестре ЦБ содержится 200 участников, среди них – банки, крупнейшие телеком-компании, платежные небанковские кредитные организации (НКО), процессинговые компании и т.д.

Наиболее близкую к НППУ второго типа работу ведут расчетные НКО. При этом РНКО должны иметь минимальный капитал почти в два раза больше – не менее 90 млн руб., а также соблюдать обязательные нормативы и ряд других требований, которые не предусмотрены для новых платежных игроков, что приводит к нарушению конкуренции.

"В условиях облегченных требований к деятельности НППУ, учитывая возможность ее совмещения практически с любой иной деятельностью, включая деятельность классифайдов (онлайн-доски объявлений - ИФ), такая ситуация приведет к необоснованному нарушению конкуренции на платежном рынке в пользу компаний, не являющихся сегодня участниками финансового рынка", - отмечает банк.

Появление новых платежных игроков, в предлагаемом проектом виде, приведет к перестройке платежного рынка. Разработка и поддержание новых каналов для взаимодействия банков с НППУ при необходимости обеспечить нужный уровень информационной безопасности потребует существенных инвестиций, прежде всего, на стороне кредитных организаций, считает Сбер.

Ведение нового регулирования приведет к дополнительным расходам ЦБ, Росфинмониторинга и правоохранительных органов. Таким образом, основные издержки появления НППУ понесут банки и регулятор. При этом выгоды сможет получить только небольшое число крупных компаний нефинансового сектора, которые могут позволить себе инвестиции для внедрения новых операционных и технологических процессов.

"Мы убеждены, что в условиях развитого платежного рынка России, дополнительные затраты на изменение клиентского пути и появление новых участников в предлагаемой конструкции не приведет к снижению комиссий за переводы. Неопределенность масштабов предстоящих затрат со стороны всех участников на текущем этапе только усиливает опасение, что внедрение регулирования НППУ станет избыточным бременем и для регуляторов, и для банковской системы", - говорится в письме.

Банк отмечает, что затраты кредитных организаций на построение нового клиентского пути должны окупаться за счет обязательной платности обработки банками запросов на переводы, полученных через НППУ первого типа. В связи с этим принцип платности необходимо закрепить на уровне закона.

Рынок электронной торговли

Ozon в своем письме отмечает, что сейчас расчеты между продавцами и потребителями обеспечиваются с помощью банка-эквайера и платежных агрегаторов. При этом сами маркетплейсы не оказывают платежных услуг, "в связи с чем введение рынка электронной коммерции в периметр надзора Банка России представляется необоснованным".

Игроки, получившие статус небанковского поставщика платежных услуг, должны будут иметь специальный счет в Банке России, с которого будут списываться средства в пользу клиентов. Необходимость агрегирования средств на таком счете для участников рынка электронной коммерции приведет к снижению доступности заемного капитала для развития бизнеса из-за учета таких средств в финансовой отчетности как ограниченных в доступе, считает Ozon.

Таким образом, выход новых участников на рынок электронной коммерции будет серьезно ограничен не только необходимостью получения статуса НППУ, но и потребностью в капитале для поддержания и развития бизнеса, отмечает маркетплейс. Аналогичная позиция по этому вопросу ранее высказывалась и АБР.

Информационная безопасность и мошенничество

Пакет законопроектов о введении новых платежных игроков не определяет ключевые особенности взаимодействия НППУ первого типа и банков, в том числе в сфере противодействия мошенническим переводам (переводам без согласия клиентов). Банки со своей стороны не смогут полноценно реализовать существующие антифрод-меры, так как не будут иметь информации о мобильном устройстве инициатора перевода через приложение НППУ, отмечает Сбербанк.

"В этих условиях принятие законопроектов нанесет существенный репутационный ущерб банковской системе, даже если финансовая и правовая ответственность за мошеннические переводы, инициированные через НППУ, будут нести такие НППУ, а не банки", - говорится в письме.

Законопроект также предусматривает, что новый платежный игрок (небанковский поставщик платежных услуг) в течение переходного периода сможет работать "без приведения деятельности в соответствие", длина этого периода – 18 месяцев. Такая ситуация создает существенные риски мошенничества и потери средств гражданами, считает АБР.