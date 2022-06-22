ФАС рекомендовала маркетплейсам заняться саморегулированием на фоне жалоб на их работу

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России рекомендовала маркетплейсам эффективнее взаимодействовать с поставщиками и покупателями в рамках саморегулирования на фоне жалоб на работу площадок.

При эффективности механизмов саморегулирования маркетплейсов отпадает необходимость в их регулировании, в противном случае службе придется задуматься о государственном вмешательстве, говорится в сообщении ФАС.

В антимонопольное ведомство поступают обращения с жалобами на маркетплейсы как от граждан, так и от предпринимателей. В основном вопросы касаются непрозрачности работы, принудительного участия в акциях, односторонних изменений договорных условий, комиссий, проблем с приемкой, хранением, доставкой и возвратом товаров и т.д.

Ранее протоколом заседания экспертного совета при ФАС были утверждены принципы взаимодействия участников цифровых рынков. В феврале служба и интернет-компании подписали меморандум о базовых принципах добросовестного поведения на цифровых рынках. Кроме того, 7 июня крупнейшие маркетплейсы и продавцы товаров при поддержке Минпромторга подписали стандарты взаимодействия, конкретизирующие общие принципы применительно к маркетплейсам.

ФАС будет следить за тем, чтобы положения оферт и условия работы маркетплейсов соответствовали принципам и стандартам, а также были размещены в открытом доступе для всех существующих и потенциальных контрагентов. При необходимости служба будет подключаться к решению сложных ситуаций, возникающих на рынке в связи с соблюдением или несоблюдением компаниями принципов, и определять условия конкуренции и равного доступа для компаний.

При этом отсутствие регулирования маркетплейсов не распространится на процедуры контроля подлинности, качества и безопасности продукции, установленные для любого вида товаров, включая подтверждение оригинальности товара в рамках таможенного контроля, отметила ФАС.