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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:52

В Х5 пока не ждут обязательных последствий из-за включения "дочки" в список ЭЗО

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Включение ООО "Корпоративный центр ИКС 5" (одна из российских "дочек" X5 Retail) в перечень экономически значимых организаций, предусматривающего возможность передачи долей участия в российских организациях конечным владельцам, не влечет обязательных последствий, сообщили в X5.

"На данном этапе не известно, предполагает ли включение в список российского дочернего предприятия компании принятие каких-либо дальнейших мер в отношении X5", - сообщила компания.

Сама группа следит за ситуацией и будет обновлять информацию о "любом возможном развитии событий".

ООО "Корпоративный центр ИКС 5" 4 марта было включено в первоначальный перечень экономически значимых организаций (ЭЗО) по распоряжению премьер-министра Михаила Мишустина.

Статус ЭЗО позволяет их российским бенефициарам через суд получить акции и доли таких компаний в прямое владение, исключив из цепочки собственников иностранные холдинговые структуры (ИХК), либо передать право на них кому-то другому. Кроме того, документ позволяет через суд временно приостановить в отношении ЭЗО корпоративные права ИХК, например, голосовать на собраниях, получать дивиденды, распоряжаться акциями и долями.

Для реализации этой возможности потребуется обращение в суд с заявлением о приостановлении осуществления ИХК корпоративных прав в отношении ЭЗО. В зависимости от направления деятельности компании подать такие обращения смогут Минфин, Минпромторг, Минэнерго.

X5 X5 Retail Минпромторг ЭЗО ИКС 5
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