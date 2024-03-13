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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:43

Суд принял сторону "Роскосмоса" в споре о регистрации обозначения космического корабля

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Суд по интеллектуальным правам в среду удовлетворил заявление госкорпорации "Роскосмос" о признании недействительным решения Роспатента от 31 мая 2023 года, отказавшего компании в регистрации объемного товарного знака космического корабля.

"Признать ненормативный правовой акт недействительным полностью", - говорится в информации на сайте суда.

В оспариваемом решении ведомства отмечается, что госкорпорация подала заявку на регистрацию знака 28 октября 2021 года в отношении ряда классов МКТУ.

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Роспатент 28 ноября 2022 года на основании заключения экспертизы отказал в регистрации знака в полном объеме. Не согласившись с этим, "Роскосмос" 10 марта 2023 года подал в Роспатент возражение, которое 31 мая было оставлено без удовлетворения.

Согласно тексту решения Роспатента, "заявленное обозначение является космическим пилотируемым транспортным кораблем, используемым ОАО "Ракетно-космическая корпорация "Энергия" имени С.П. Королёва".

Заявленное обозначение представлено в виде объемной фигуры из множества элементов, оно состоит из усеченного конуса, в углублении помещен конусовидный элемент.

Госкорпорация "Роскосмос" создана в августе 2015 года, обеспечивает реализацию государственной политики в области космической деятельности и ее нормативно-правовое регулирование, а также размещает заказы на разработку, производство и поставку космической техники и объектов космической инфраструктуры.

Роскосмос Роспатент
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