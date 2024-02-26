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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 23:54

Неудачно прилунившийся японский модуль SLIM признан работоспособным

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Лунный модуль SLIM, который в январе совершил неудачную посадку на Луну, сохраняет возможность поддержания связи, сообщило Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA).

"Вчера вечером на SLIM была отправлена команда и получен ответ, подтверждающий, что космический корабль пережил лунную ночь и сохранил возможности связи", - говорится в сообщении.

"Связь со SLIM через короткое время была прервана, так как был еще лунный полдень, и температура нагрева оборудования связи была очень высокой. Ведется подготовка к возобновлению работы, когда температура приборов снизится до подходящего уровня", - указали в агентстве.

Японский лунный модуль SLIM (Smart Lander for Investigating Moon) 19 января при посадке перевернулся в связи отказом одного из двух двигателей. Из-за этого солнечная панель аппарата оказалась не сориентирована на Солнце и в результате не получала энергию для подзарядки аккумуляторной батареи. Солнечная панель аппарата оказалась направленной на запад, и при поступлении света на лунную поверхность с западной стороны она могла начать вырабатывать электроэнергию. До наступления лунного дня SLIM находился в режиме энергосбережения.

Японский лунный посадочный модуль SLIM был запущен 7 сентября 2023 года с помощью ракеты-носителя H-IIA компании Mitsubishi Heavy Industries (MHI). Япония стала пятой страной после СССР, США, Китая и Индии, осуществившей посадку своего аппарата на поверхность Луны.

JAXA Mitsubishi Япония Луна SLIM
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