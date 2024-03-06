В Туве ввели режим ЧС из-за аварии на ТЭЦ

Глава республики уточнил, что пропавших нет

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - В Туве из-за пожара на ТЭЦ в Шагонаре решили ввести режим ЧС регионального значения, сообщил глава республики Владислав Ховалыг. Он также уточнил, что погибших и пропавших в результате инцидента нет. Ранее сообщалось о поисках трех сотрудников станции.

"На оперативном штабе приняли решение ввести в Туве режим ЧС регионального значения. По предварительным данным, ЧП в Шагонарской ТЭЦ произошло в отсеке теплоподачи, которая находится отдельно от котельной. Точные причины устанавливаются", - написал Ховалыг в Telegram.

"Погибших нет. Пропавших нет. Весь состав смены определен. Всех пострадавших транспортируем в республиканские больницы, включая тех, кому определено амбулаторное лечение. Тяжелобольных перевозим бортом санавиации", - добавил он.

Пожар, по его словам, потушили, на предприятии разбирают и проливают конструкции, чтобы не допустить появление новых очагов возгорания.

После этого начнет работу аварийно-восстановительная бригада, которая проверит отходящие от котельной сети и котлы, продолжил глава Тувы.

"После этого станет возможным поднять давление в системе и запустить оборудование. При необходимости задействуем резервные источники", - написал он и напомнил, что пока центральное отопление в Шагонаре отключено.

По словам Ховалыга, к центральному теплоснабжению в городе подключены 62 многоквартирных и 216 частных домов, в которых живет примерно 4000 человек. Всего в Шагонаре 12 204 жителей.

На оперштабе обсудили, как будут информировать население о случившемся, и как будут работать социальные учреждения в городе.

По факту аварии с пострадавшими возбуждено уголовное дело о халатности.