Погиб один из пострадавших при пожаре на Шагонарской ТЭЦ

Сотрудники газодымзащиты спасли из котельной четырех человек, сообщили в МЧС

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - В Туве умер один из пострадавших при пожаре на Шагонарской ТЭЦ, сообщили "Интерфаксу" в экстренных службах.

Он умер в больнице.

Ранее сообщалось, что при пожаре пострадали 23 человека. Сначала говорилось о поисках трех человек, затем глава Тувы Владислав Ховалыг сообщил, что пропавших нет.

На Шагонарской ТЭЦ потушили открытый огонь, газодымзащитники спасли из котельной четырех человек, сообщило федеральное МЧС.

Пожар тушат более 170 человек и 40 единиц техники.

Пожар начался 6 марта утром. По предварительным данным, возгорание произошло в отсеке теплоподачи, которая находится отдельно от котельной, его причины выясняются, сообщал Ховалыг.

По факту возбуждено уголовное дело о халатности. Проводится прокурорская проверка.

Из-за пожара в городе отключили центральное отопление, это затронуло примерно треть населения Шагонара, то есть, около 4000 человек из 12 204.

В Туве введен режим ЧС регионального значения.