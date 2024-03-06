Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 07:38

Число пострадавших на ТЭЦ в Туве увеличилось до 23

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Число пострадавших в результате пожара на Шагонарской ТЭЦ возросло до 23 человек; 15 пострадавших госпитализированы с ожогами и травмами, из них шестеро находятся в тяжелом состоянии, сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

"По оперативным данным, в результате происшествия пострадали 23 человека, 15 госпитализированы с ожогами и травмами, шестеро из них – в тяжелом состоянии", - сказал Кузнецов журналистам в среду.

Восьми пострадавшим медпомощь оказана амбулаторно. Продолжаются мероприятия по медицинской эвакуации пострадавших в административный центр региона – Кызыл. Сразу по прибытии в лечебные учреждения Кызыла будут организованы телемедицинские консультации со специалистами ведущих центров Минздрава России – НМИЦ хирургии им. Вишневского и НМИЦ травматологии и ортопедии имени Приорова. По итогам консультаций будет проведена оценка состояния, выбор тактики лечения.

Кузнецов сообщил, что министр здравоохранения России Михаил Мурашко взял под личный контроль оказание медицинской помощи пострадавшим на Шагонарской ТЭЦ.

Оказание медпомощи координирует Федеральный центр медицины катастроф Минздрава, отметил он.

Пожар на Шагонарской ТЭЦ в Туве произошел утром в среду.

Следственное управление СКР по республике возбудило уголовное дело о халатности, повлекшей по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью. Прокуратура республики инициировала проверку.

Власти Тувы ввели в республике режим ЧС регионального значения.

Тува Шагонарская ТЭЦ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В курском Железногорске объявлена ракетная опасность

Совет Федерации одобрил закон о запрете рекламы на ресурсах иноагентов

Погиб один из пострадавших при пожаре на Шагонарской ТЭЦ

Пожар в Курской области из-за БПЛА случился на Михайловском ГОКе "Металлоинвеста"

ИТ-компании с иностранным контролем не смогут получать аккредитацию Минцифры

ИТ-компании с иностранным контролем не смогут получать аккредитацию Минцифры

Крупный пожар произошел в промзоне в Великом Новгороде

В Туве число пострадавших на ТЭЦ в Шагонаре увеличилось до 21

В правительстве одобрили выкуп российского "Яндекса" консорциумом инвесторов

Юрий и Людмила Антиповы оспорили передачу государству заводов группы ЧЭМК

Юрий и Людмила Антиповы оспорили передачу государству заводов группы ЧЭМК

В Туве ввели режим ЧС из-за аварии на ТЭЦ

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });