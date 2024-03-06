Число пострадавших на ТЭЦ в Туве увеличилось до 23

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Число пострадавших в результате пожара на Шагонарской ТЭЦ возросло до 23 человек; 15 пострадавших госпитализированы с ожогами и травмами, из них шестеро находятся в тяжелом состоянии, сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

"По оперативным данным, в результате происшествия пострадали 23 человека, 15 госпитализированы с ожогами и травмами, шестеро из них – в тяжелом состоянии", - сказал Кузнецов журналистам в среду.

Восьми пострадавшим медпомощь оказана амбулаторно. Продолжаются мероприятия по медицинской эвакуации пострадавших в административный центр региона – Кызыл. Сразу по прибытии в лечебные учреждения Кызыла будут организованы телемедицинские консультации со специалистами ведущих центров Минздрава России – НМИЦ хирургии им. Вишневского и НМИЦ травматологии и ортопедии имени Приорова. По итогам консультаций будет проведена оценка состояния, выбор тактики лечения.

Кузнецов сообщил, что министр здравоохранения России Михаил Мурашко взял под личный контроль оказание медицинской помощи пострадавшим на Шагонарской ТЭЦ.

Оказание медпомощи координирует Федеральный центр медицины катастроф Минздрава, отметил он.

Пожар на Шагонарской ТЭЦ в Туве произошел утром в среду.

Следственное управление СКР по республике возбудило уголовное дело о халатности, повлекшей по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью. Прокуратура республики инициировала проверку.

Власти Тувы ввели в республике режим ЧС регионального значения.