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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 07:38

Власти Тувы не подтверждают информацию о погибшем из-за пожара на ТЭЦ

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Жертв в результате пожара на Шагонарской ТЭЦ в Туве нет, заявили "Интерфаксу" в пресс-службе правительства республики.

"Жертв среди пострадавших нет. Всего за медпомощью обратились 23 человека, 15 из них госпитализированы, остальные проходят лечение амбулаторно", - сказал сотрудник пресс-службы.

Ранее источник в экстренных службах сказал "Интерфаксу", что один из пострадавших умер в больнице.

Пожар на Шагонарской ТЭЦ в Туве произошел утром в среду. По последним данным федерального Минздрава, в результате происшествия пострадали 23 человека, 15 госпитализированы с ожогами и травмами, шестеро из них - в тяжелом состоянии.

Власти Тувы ввели в республике режим ЧС регионального значения. По факту пожара возбуждено уголовное дело о халатности.

Минздрав Тува Шагонарская ТЭЦ Шагонар
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