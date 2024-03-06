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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 07:38

В Шагонаре после пожара на ТЭЦ отопление обещают вернуть в среду вечером

Котлы все целы, но потребовался ремонт системы топливоподачи

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - В Шагонаре после пожара на ТЭЦ идут работы по восстановлению теплоснабжения, центральное отопление обещают включить в среду вечером, сообщила пресс-служба Улуг-Хемского района Тувы.

Сейчас там восстанавливают циркуляцию воды в системе после дополнительной подпитки водой. Отмечается, что все четыре котла Шагонарской ТЭЦ в результате пожара не пострадали, однако требуется ремонт системы топливоподачи.

Отопление отключили утром 6 марта из-за пожар на ТЭЦ, который произошел в отсеке теплоподачи, которая находится отдельно от котельной, сообщал ранее глава Тувы Владислав Ховалыг. Он уточнил, что в Шагонаре к центральному теплоснабжению подключены 62 многоквартирных и 216 частных домов, в которых живет примерно 4000 человек. Всего в Шагонаре 12 204 жителей.

По информации федерального Минздрава, при пожаре пострадали 23 человека, 15 госпитализированы с ожогами и травмами, шестеро из них - в тяжелом состоянии. Один человек погиб, сообщили позже "Интерфаксу" в экстренных службах, в правительстве Тувы это опровергли.

Владислав Ховалыг Минздрав Тува Шагонарская ТЭЦ Шагонар
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